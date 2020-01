Villejuif : la compagne du terroriste en garde à vue

publié le 07/01/2020 à 19:15

Une jeune femme de 22 ans, compagne de l'assaillant qui a perpétré l'attaque au couteau à Villejuif (Val-de-Marne) vendredi 3 janvier, a été placée en garde à vue ce mardi 7 janvier pour "association de malfaiteurs terroristes".

Elle a été interpellée à son domicile de Palaiseau (Essonne), où a eu lieu une perquisition il y a quelques jours. D'après Le Parisien, la jeune femme est soupçonnée d'avoir voulu mettre fin à ses jours en commettant une action violente contre les forces de l'ordre. Elle avait confié à une amie vouloir commettre un "suicide by cops", mourir sous les balles des forces de l'ordre en les attaquant. Au moment de son interpellation, la jeune femme avait un couteau sur elle.

Nathan C., âgé de 22 ans également et souffrant de problèmes psychiatriques, a été abattu vendredi après avoir frappé avec un couteau plusieurs personnes dans un parc de Villejuif, tuant un passant et blessant deux femmes. Une enquête est en cours. Le parquet national antiterroriste s'est saisi du dossier, relevant la "radicalisation certaine" de l'assaillant et une "préparation organisée de son passage à l'acte".