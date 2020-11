Seine-et-Marne : un homme de 93 ans se pend après avoir tenté de tuer sa femme

Site de Marne-la-Vallée du Grand hôpital de l'est francilien (GHEF), à Jossigny.

publié le 03/11/2020 à 00:07

Un homme âgé de 93 ans s'est pendu à son domicile de Pontault-Combault en Seine-et-Marne ce samedi 31 octobre. Avant de s'ôter la vie, l'homme avait tenté de tuer son épouse, handicapée physique et dépendante, en l'a poignardant.

Samedi, en milieu de matinée, la femme de 89 ans serait tombée par terre. Selon les premières informations des policiers de Noisiel, son mari n'aurait pas réussi à la relever, relate Le Parisien. C'est alors que le nonagénaire, fatigué de ce quotidien et de devoir s'occuper en permanence de sa femme, serait aller chercher un couteau dans la buanderie.

Désespéré, l'homme serait alors revenu et aurait asséné un coup de couteau à son épouse, qu'il a blessé au niveau du cou. D'après les premiers éléments des policiers, le nonagénaire, persuadé d'avoir tué sa femme, aurait alors décider de se suicider par pendaison.

Le pronostic vital de la femme n'est pas engagé

C'est une infirmière qui a découvert la scène d'horreur et alerté les secours. Cette dernière venait régulièrement prodiguer des soins au domicile du couple, précise le quotidien. L'octogénaire, qui a été transportée au site de Marne-la-Vallée du Grand Hôpital de l'Est Francilien (GHEF), à Jossigny, souffre de blessures à la tête et au bras. Toutefois, son pronostic vital n'est pas engagé.

Aucune action publique ne pourra être faite à l'encontre du mari de 93 ans en raison de son décès, a indiqué une source judiciaire.