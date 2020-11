Inde : deux hommes arrêtés pour avoir vendu une fausse lampe d'Aladin

Crédit : CHARLIE ABAD / PHOTONONSTOP / PHOTONONSTOP VIA AFP

publié le 02/11/2020 à 21:13

Des génies de l'escroquerie. Deux Indiens ont été arrêtés jeudi 29 octobre après avoir vendu une "lampe d'Aladin contenant un génie". La victime est un médecin qui l'a achetée sept millions de roupies, soit 80.800 euros.

Le docteur Laeek Khan pensait avoir fait une bonne affaire quand les deux hommes lui ont laissée à ce prix, mais a finalement réalisé que la lampe n'était dotée d'aucun pouvoir magique. Il s'est donc rendu à la police de l'État de l'Uttar Pradesh, dans le nord de l'Inde, pour faire arrêter les deux escrocs, rapporte le site Ulyces.

Pour cette arnaque, l'un des deux hommes avait prétendu être un occultiste. Il avait frotté la lampe et fait apparaître un "djinn" prétendument enfermé à l'intérieur et supposé apporter richesse, chance et santé à l'heureux propriétaire. L'entité surnaturelle n'était autre qu'un complice déguisé.

La police locale a indiqué que d'autres familles avaient été trompées par le même stratagème. Avec cette technique, les escrocs ont amassé plusieurs millions de roupies. Ils ont depuis été placés en détention préventive et inculpés.