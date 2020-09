et AFP

publié le 08/09/2020 à 02:23

Il se retranche chez lui après avoir frappé son épouse. En effet, un octogénaire a été retrouvé mort lundi 7 septembre à son domicile de Gujan-Mestras (Gironde) quelques heures après avoir blessé son épouse à coups de marteau, a déclaré la gendarmerie.

"Nous avons retrouvé le corps sans vie de cet homme quand nous sommes entrés dans le domicile", a indiqué la gendarmerie de Gironde, sans préciser les circonstances et la cause de la mort de cet homme de 85 ans. Plusieurs coups de feu ont été entendus par les gendarmes et selon Marie-Hélène Des Esgaulx, la maire de Gujan-Mestras interrogée par , l'homme est mort par balle.

Dans la matinée, il avait frappé son épouse avec "un objet ressemblant à un marteau ou à un maillet" et s'était retranché seul chez lui, d'après les gendarmes. La femme a pu s'échapper et a été hospitalisée mais son pronostic vital n'est pas engagé, selon la même source. Les gendarmes avaient bouclé le quartier après le signalement de cette agression, sans savoir si l'homme était armé. Ils ont pénétré dans le domicile au bout de plusieurs heures, vers 18h00.