Bonjour Bernard Schmeltz, @Prefet21_BFC,

Billy, piégé dans un trou depuis 5 jours, n'arrête pas d'aboyer.

Spéléologues OK pour agir, mais vous préférez ne "pas poursuivre l'intervention" et le laisser crever.

Plus je vois des types comme vous, plus j'admire les chiens. pic.twitter.com/hgp3HRaNLy