publié le 16/01/2019 à 17:11

Les faits se produisent depuis plusieurs mois déjà. Une vingtaine de chiens ont été empoisonnés avec des "boulettes de poison type 'mort aux rats" en Savoie. Plusieurs animaux sont morts à Domessin, rapporte France Bleu.



Un couple de la commune, propriétaire de deux chiens, a trouvé, en octobre, dans son jardin "des boulettes avec de la mort aux rats". "On voyait les graines teintées de rose", a expliqué Émilie Chenevoy. Elle et son mari ont enlevé ces boulettes de leur jardin. Deux mois plus tard, un de leurs chiens a dû être euthanasié après en avoir avalé une. Durant la même semaine, cinq animaux ont été empoisonné dans la même rue. Le premier cas remonterait à février 2018



La responsable de la SPA de Savoie, Amandine Villard, a expliqué à France Bleu qu'une vingtaine de cas "avérés" ont été compté dans l'avant-pays savoyard, "du secteur de Domessin jusqu’au Nord vers Champagneux". La SPA appelle à "agir rapidement".