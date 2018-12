Barcelone indignée après la mort d'une chienne abattue par un policier

publié le 24/12/2018 à 19:30

Les images de l'agonie en pleine rue de Sota diffusées sur les réseaux sociaux ont bouleversé les amoureux des animaux dans le monde entier. Le 18 décembre dernier, un agent de la Guardia Urbana de Barcelone a abattu une chienne appartenant à un SDF sur la Gran Via, une des artères principales de la capitale catalane qui relie la Plaça de Catalunya à la plaça de Espanya. Depuis, deux versions s'affrontent, comme le rapporte le correspondant local de Libération ce lundi 24 décembre.



Selon la police municipale, l'animal, un labrador de deux ans et demi non tenu en laisse, a attaqué l'officier de police urbaine qui a tiré en situation de légitime défense. La chienne aurait aboyé et posé ses pattes sur l'agent de police qui l'a alors abattue d'une balle dans la tête. Selon son maître, un sans-abri estonien de 27 ans dont les policiers vérifiaient l'identité, la chienne n'a jamais agressé l'officier. D'après L'Indépendant, les deux versions ont été corroborées par des témoins.

Samedi, quelque 3.500 personnes se sont rassemblées devant le conseil municipal de capitale catalane à l'appel des associations de défense des animaux pour réclamer justice pour Sota. Face à l'émotion suscitée par le fait divers, la maire de la ville Ada Colau a annoncé l'ouverture d'une enquête dans la foulée. Un appel à témoignages a été lancé auprès des commerçants locaux afin de recueillir des vidéos susceptibles de faire la lumière sur les faits qui se sont déroulés sur la Gran Via mardi.



La Plaza Sant Jaume llena por Sota. Impresionante respuesta ciudadana ante la injusta muerte de Sota, ejecutada a tiros por la Guardia Urbana en Barcelona.



¡Queremos explicaciones!



¿ ¡Firma ahora! https://t.co/iteIc8zXNe



¿ #JusticiaParaSota pic.twitter.com/CJIptkplSO — PACMA (@PartidoPACMA) December 23, 2018