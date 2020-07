Sarthe : une victime propose à son voleur de lui racheter ses affaires

publié le 26/07/2020 à 03:21

Lundi 20 juillet, à Sablé-sur-Sarthe, dans la Sarthe, un homme qui a été victime d'un vol de ses affaires dans sa voiture quelques jours auparavant, a affiché un message sur le parking où l'infraction a eu lieu. Il propose à l'auteur du vol de lui racheter le matériel dérobé.

Parmi les affaires disparues, son disque dur et son ordinateur. "Il comporte tout mon travail depuis plusieurs années", écrit l'automobiliste, comme le rapporte l'article du Ouest-France. La victime veut en effet négocier avec l'auteur du vol pour retrouver ses affaires : "Ma volonté de les récupérer est entière", poursuit-il, proposant au voleur "une rémunération".

La méthode est déconseillée par les gendarmes. Ils rappellent qu'il ne faut "jamais rien laisser dans son véhicule en stationnement, surtout pas d’objets de valeur", et qu'il faut déposer une plainte "le plus rapidement possible" lorsque l'infraction est constatée.