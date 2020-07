Nîmes : un mort et plusieurs blessés lors d'une fusillade

Les coups de feu ont tué un homme d'une quarantaine d'années et ont blessé plusieurs autres personnes. L'auteur est toujours en fuite.

publié le 25/07/2020 à 13:37

Un mort et plusieurs blessés : c'est le bilan d'une fusillade survenue vers deux heures du matin, dans la nuit de vendredi à samedi 25 juillet près de l'autoroute A9, dans les alentours de Nîmes.

Les faits se sont déroulés autour d'un rond-point entre deux communes : Nîmes et Marguerittes, a relaté la police à France Bleu Gard. Un ou plusieurs individus auraient alors ouvert le feu sur des personnes qui regagnaient leur voiture, près d'une boîte de nuit.

Les coups de feu tuent alors un homme d'une quarantaine d'années et blessent plusieurs personnes qui sont immédiatement prises en charge et dirigées vers l'hôpital par les secours présents sur place. Pour l'instant, la police a confirmé que l'auteur des coups de feu était en fuite. Les policiers recherchent des indices et la police judiciaire a été saisie.