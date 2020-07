publié le 02/07/2020 à 06:35

Tous les matins, lorsqu'on allume son ordinateur, on sait que l'on va être submergé par des centaines de mails, des dizaines de notifications et des alertes d'actu en rafales. Quand on fait le compte, ça fait certes beaucoup d'échanges mais surtout beaucoup de temps passé devant des écrans.

Même le soir, quand on rentre chez soi, que l'on pose enfin son téléphone, on n'arrive pas vraiment à décrocher des écrans… Parce que ça nous détend de regarder le dernier épisode d’une de nos séries préférées. Smartphone, tablette, ordinateur... Ces appareils sont devenus des extensions de nous-même...

Selon une étude de Santé Publique France, nous passons, en moyenne, plus de 5 heures par jour devant un écran… Un chiffre qui a presque doublé en 10 ans et qui est sans doute encore loin de la réalité. En regardant les gens autour de moi je me dis qu’on s’approche facilement des 10 heures par jour devant les écrans...

Dans ce neuvième épisode de Tilt, Antoine raconte comment il a réussi à diminuer sa consommation d'écrans. Son déclic : lors d’un stage en entreprise à Singapour, il a dû travailler 100% devant un écran. Antoine a commencé à avoir de grandes fatigues visuelles.

