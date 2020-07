publié le 25/07/2020 à 16:46

Cela fera deux ans le 29 juillet prochain que Tiphaine Véron a disparu au Japon. À cette occasion, l'humoriste Elie Semoun a lancé vendredi 24 juillet "une bouteille à la mer" sur les réseaux sociaux en publiant une vidéo.

"Cette vidéo, c’est un peu une bouteille à la mer, mais on ne sait jamais, les réseaux sociaux ça sert à ça aussi. Il y a deux ans, Tiphaine a disparu. Elle était au Japon dans une ville qui s’appelle Nikkō. Plus personne n’a de ses nouvelles et évidemment, sa famille est désespérée, sa sœur, ses parents … Donc, si vous avez entendu parler d’elle, si vous avez un signe, un message à laisser à sa sœur, je vous laisse son adresse mail. Faites-lui signe !", enjoint l'humoriste sur Twitter.

Le 29 juillet 2018, cette touriste poitevine se trouvait dans la ville touristique de Nikkō, un site populaire de l'archipel pour ses sanctuaires shinto et ses temples bouddhistes. La trentenaire avait été vue pour la dernière fois dans son hôtel alors qu'elle prenait son petit-déjeuner, rappelle France 3. Afin de relancer les recherches, la famille a décidé de changer d’avocat et de faire appel à Antoine Vey, un avocat du cabinet Dupond-Moretti & Vey à Paris.

info@unispourtiphaine.org pour toute info sur Tiphaine ou @MissingTiphaine ou son Insta : @tiphaine_veron pic.twitter.com/3j4Ack47sQ — elie semoun (@SemounElie) July 24, 2020