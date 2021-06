Le Français Ugo Humbert a débuté son match plus tard que prévu mardi à cause d'une alerte à la bombe

Plus de peur que de mal pour les organisateurs de Roland-Garros ce mardi 1er juin. La 3e journée des Internationaux de France a été perturbée par la présence d'un véhicule suspect aux abords de l'hôtel Molitor. Les forces de l'ordre ont rapidement pris des dispositions importantes afin d'éviter le moindre risque.

Le boulevard d'Auteuil, qui longe l'enceinte du tournoi, a totalement été fermé à la circulation par la police aux alentours de 10h. Les voitures étaient contraintes de passer leur chemin et les piétons de réaliser un détour, racontent nos confrères du Parisien. De plus, certaines chambres de l'hôtel Molitor ont été évacuées et le match opposant le joueur français Ugo Humbert au Lituanien Ricardas Berankis a été retardé. Les spectateurs déjà installés pour assister à la rencontre, censée débuter à 11h, ont également été évacués par les forces de l'ordre.

Gros soulagement après vérification du véhicule. Les policiers n'y ont trouvé ni explosif ni la moindre trace d'une matière dangereuse. La voiture était simplement volée, signalent nos confrères du Parisien. Le calme est rapidement revenu autour de l'enceinte de Roland-Garros.