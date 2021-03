Robert Durst, le milliardaire diabolique

et Marie Bossard

publié le 18/03/2021

Le 5 février 1982, un homme se présente au commissariat de la 20ème section de Manhattan, à New York. Il s'appelle Robert Durst, âgé de 38 ans. Il vient signaler la disparition de son épouse Kathleen McCormack. Ils sont mariés depuis 9 ans. Robert Durst explique avoir vu sa femme pour la dernière fois, il y a 5 jours. Il explique avoir attendu aussi longtemps pour signaler sa disparition parce que ses rapports avec son épouse sont distants.

Au mois de novembre 1999, un délinquant sexuel bien connu, téléphone au détective Joseph Beccera de la police de l'état de New York pour lui parler de la disparition de Kathleen Durst. Il dit avoir appris par l'ancienne femme de ménage du couple que celle-ci aurait été tuée et enterrée dans un bois du Connecticut. Son mari serait l'assassin. Les policiers vont rouvrir le dossier et vouloir réentendre tous les témoins de l'époque.

Ils vont d'ailleurs attendre beaucoup du témoignage de Susan Berman, sa meilleure amie. Elle aurait des informations sur ce meurtre permettant de prouver l'implication de Robert Durst dans le meurtre de sa femme. Elle ne révélera jamais ce qu'elle sait. Elle est retrouvée morte, abattue d'une balle dans la tête dans sa maison de Los Angeles. Elle-même fille d'un gangster, la police locale parle d'un règlement de compte. Robert Durst va disparaître, se faire oublier, avant de refaire surface au détour d'un crime atroce.

Nos invités

Aurélie Raya, journaliste à Paris Match et auteure du livre « Drames chez les riches » chez Stock

Philippe Coste, journaliste indépendant basé aux Etats-Unis depuis 30 ans

