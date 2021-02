L’affaire Boursicot : L’espion et la chanteuse

publié le 11/02/2021 à 21:05

Quelques jours avant Noël 1964, la nouvelle ambassade de France à Pékin donne une grande réception. Paris a reconnu il y a quelques mois la République Populaire de Chine et son leader, Mao Zedong. Le tout Pékin est invité ainsi que le personnel de l'ambassade. Au milieu de cette assemblée, se trouve Bernard Boursicot, 20 ans, employé des services consulaires. Il fait la connaissance d'un jeune homme qui porte le costume Mao. Il dit avoir 26 ans et s'appeler Shi Pei Pu.

Shi Pei Pu se présente comme un artiste lyrique, auteur de livrets d'opéra et professeur de chinois. Les épouses de diplomate raffole de sa compagnie et de ses conseils et sa voix douce et aigue fait sensation. Bernard Boursicot n'est pas indifférent à son charme. Les deux hommes se retrouvent souvent pour des dîners et des balades. Shi Pei Pu est un guide et un ami pour Bernard Boursicot.

Bernard Boursicot hésite à se lancer dans une relation amoureuse parce que Shi Pei Pu est un homme. Jusqu'à ce que le chanteur chinois lui déclare être en fait une fille. Il raconte que ses parents l'ont élevé comme un garçon parce qu'ils avaient déjà deux filles et qu'il fallait assurer une descendance masculine. Ils s'engagent donc dans une liaison prudente et discrète qui va durer une vingtaine d'années. Bernard Boursicot n'a aucun doute sur le sexe de Shi Pei Pu. Piégé par amour, il ira même jusqu'à trahir son pays et livrer des documents officiels aux services d'espionnage chinois.

Didier Boussard, réalisateur du documentaire "L’espion de Mao" diffusé sur France 3 en 2020

Jérôme Poirot, spécialiste du renseignement et auteur du livre « Renseignement et espionnage : au-delà des légendes » aux éditions PlonMe François Morette, avocat de Shi Peipu

