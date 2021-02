Sète : le secret de la grotte sanglante

publié le 01/02/2021 à 21:05

Le 23 juin 2014, après sa journée de travail, Patrick Isoird confie à un collègues qu'il a un rendez-vous une ancienne copine avec qui il a renoué le contact. Elle se prénomme Audrey et a insisté pour le voir. Ils ont rendez-vous devant le cimetière Le Py, à Sète.

Dans les heures qui suivent son rendez-vous, Patrick Isoird ne donne plus aucune nouvelle. Il vit chez ses parents et devait se rendre à la représentation du gala de danse de sa fille, mais il n'est pas apparu et n'est jamais rentré. Le lendemain, il est absent du travail. Son entourage fait le tour de la ville, des endroits où il se rend habituellement... Ils retrouvent son scooter, son blouson et son téléphone, mais personne ne l'a vu. Quatre jours après sa disparition, un avis de recherches est publié.

Le 30 juin, une patrouille vérifie la grotte du Mont Saint-Clair. Un lieu fréquenté par les marginaux, des toxicomanes. Les policiers constatent que la porte d'accès, facile à déverrouiller en temps normal, est fermée. Ils passent leur chemin. Le 17 juillet, un corps est retrouvé dans la grotte, ligoté, en partie carbonisé. Le cadavre porte deux orifices, deux tirs de fusil de chasse. Il s'agit de Patrick Isoird.

Yannick Philipponat, journaliste au Midi Libre
Me Eva Fournier, avocate d'Audrey Louvet

Marc Isoird, frère de Patrick Isoird

