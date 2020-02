Reims : il tente de se suicider à l'arbalète, se rate et s'en sort sans séquelle

publié le 05/02/2020 à 20:48

Un habitant de Reims, qui venait de vivre une rupture amoureuse, a tenté de mettre fin à ses jours avec une arbalète. L'homme s'est tiré une flèche dans la tête mais n'est pas parvenu à ses fins. Tirée depuis la base du cou, la flèche est ressortie par le haut du front avant de finir sa course dans un mur, comme le décrit l'article scientifique European Annals of Otorhinolaryngology, Head and Neck Diseases, que rapporte le blog médical du Monde.

La flèche qui a traversé le menton, la tête puis le front, n'a miraculeusement causé aucune lésion vasculaire, cérébrale ou nerveuse. Pas une goûte de sang pour l'homme qui est resté éveillé et conscient jusqu'à l'arrivée des secours.

Assis face à un mur lors de son geste désespéré, une partie de la flèche est venue se planter dans le mur, l’empêchant ainsi de parler ou bouger jusqu'à sa prise en charge. Après que la partie de la flèche coincée dans le mur a été sectionnée, l'homme a été transféré à l'hôpital.

Tentative de suicide à l’arbalète : un #casclinique exceptionnel rapporté par une équipe du @CHUdeReims. La flèche lui traverse la tête de haut en bas. Il s'en sort sans séquelles https://t.co/KqFVSd2AHr #chirurgie #ORL pic.twitter.com/U1wITzO2Yh — Marc Gozlan (@MarcGozlan) February 3, 2020

Un cas clinique exceptionnel

Une fois conduite aux urgences, la victime a subit une batterie d'examens médicaux qui ne révèlent rien d'anormal. Selon la publication scientifique, "la flèche a traversé le plan de la ligne médiane de la face tout en épargnant cependant toutes les structures vitales de la tête et du coup".

Pour les médecins de l'unité de chirurgie ORL et cervico-faciale ainsi que le service de réanimation chirurgicale et traumatologie du CHU de Reims, cette tentative de suicide est un cas clinique exceptionnel. Placée sous sédatif et alimentée en oxygène, la victime s'est vue retirer la flèche d'arbalète avant d'être intubée.

Maintenant qu'ils peuvent observer l’intérieur de sa bouche, les médecins se sont rendu compte que là encore, aucun hématome ni saignement n'est à déclarer. Après 48 heures d'hospitalisation en soins intensifs et un passage au service ORL, le Rémois a été transféré en psychiatrie.