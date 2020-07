publié le 22/07/2020 à 18:48

Un joueur du Stade Brestois 29 (SB29) a été victime d'une agression lundi soir à Brest avant que sa voiture ne soit incendiée, a-t-on appris mercredi de source policière. "Un joueur a eu sa voiture brûlée lundi soir dans le quartier sensible de Pontanézen", a indiqué à l'AFP la police, ajoutant qu'il avait avant cela reçu un coup de poing, après avoir été pris à partie par des individus.

Le défenseur latéral, Ronaël Pierre-Gabriel, "a été victime d'une agression et subi des coups et blessures", indique le SB29 dans un communiqué. À la suite de l'incendie, sa voiture a été "complètement détruite", ajoute-t-il. "Le Stade Brestois 29 condamne vivement cet événement et apporte tout son soutien à Ronaël", selon le communiqué. Le joueur était arrivé il y a deux semaines dans le Finistère et "n'avait d'histoires avec personne", poursuit le club.

Communiqué officiel du Stade Brestois 29 🔴⚪ pic.twitter.com/tuwucfU6hD — Stade Brestois 29 (@SB29) July 21, 2020

Une enquête en cours

Une enquête est en cours pour déterminer les circonstances exactes de cette agression, a précisé la police. Le joueur de 22 ans a été prêté par Mayence au Stade Brestois 29 pour une saison avec une option d'une année supplémentaire. Le club breton a, par ailleurs, été promu en Ligue 1 pour la saison 2020-2021.