Redoine Faïd : où en est l'enquête, deux mois après son évasion ?

publié le 05/09/2018 à 16:22

Il est l'homme le plus recherché de France. Plus de deux mois après sa spectaculaire évasion de la prison de Réau, en Seine-et-Marne, Redoine Faïd reste introuvable, en dépit des efforts des forces de l'ordre pour l'interpeller. Depuis 6 heures ce mercredi 5 septembre, six perquisitions ont été menées chez des proches du prisonnier, dans l'Oise. Terminées plus tard dans la matinée, elles n'ont engendré aucune interpellation, rapporte France info.



La majorité de ces perquisitions s'est déroulée dans l'est de Paris, notamment chez ses frères et sœurs, dont les domiciles faisaient l'objet de mandats d'arrêt. Par ailleurs, c'est également dans l'Oise que du matériel utilisé pour son évasion avait été retrouvé, le 10 juillet dernier.



Depuis le 1er juillet, date à laquelle Redoine Faïd a échappé à la surveillance de ses geôliers, l'enquête continue son court. Une centaine de policiers spécialisés de la Direction centrale de la police judiciaire (DCPJ) sont mobilisés pour retrouver sa trace.

Indices en cascade

Après l'évasion en hélicoptère de Redoine Faïd, le 1er juillet, plusieurs véhicules ont été retrouvés : l'hélicoptère lui-même, à Gonesse, dans le Val-d'Oise, puis, le même jour, une Renault Megane noire incendiée sur le parking du centre commercial O'Parinor, à Aulnay-sous-Bois (Seine-Saint-Denis) à bord de laquelle Faïd et ses complices avaient pris la fuite. Toujours le 1er juillet, Brahim, son frère, a été placé en garde à vue dans les locaux de la police judiciaire de Versailles.



Grâce aux caméras de vidéo-surveillance, les enquêteurs suivent la piste du fugitif sur le parking du centre commercial, montant dans un véhicule utilitaire Kangoo. Cette voiture sera retrouvée carbonisée le lendemain - le 2 juillet -, à Le Fay-Saint-Quentin dans l'Oise, un département où a grandi Redoine Faïd, originaire de Creil.



Le 2 juillet, Brahim, le frère de Redoine Faïd, en garde à vue depuis la veille, est relâché. Le 8 juillet, dans une forêt de Verneuil-en-Halatte (Oise), est découvert un sac appartenant au commando et contenant notamment des armes longues, des cagoules et une disqueuse. Le sac, qui a permis à la police de réaliser 140 scellés, aurait en fait été enterré dans la forêt par trois malfrats, surpris par un témoin.

Redoine Faïd réapparaît

Le braqueur en fuite aurait ensuite été aperçu pour la première fois à Sarcelles (Val-d'Oise) mardi 24 juillet, lors d'un contrôle de véhicule. Une voiture qui sera abandonnée, puis retrouvé avec à son bord, des explosifs et des fausses plaques d'immatriculation. Finalement, il sera établi que ces explosifs étaient factices.



Le 30 juillet, un rapport de l'Inspection générale de la justice, fait état de "conjonction de failles de sécurités" qui aura permis à Redoine Faïd de s'évaporer dans la nature, explique alors la Garde des Sceaux, Nicole Belloubet.



Si les six perquisitions de ce mercredi 5 septembre sont une nouvelle étape pour tenter de faire avancer la traque de Redoine Faïd, qui, deux mois après son évasion, reste toujours en cavale.