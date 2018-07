publié le 01/07/2018 à 20:43

Un détenu a filmé l'évasion de Redoine Faïd, ce dimanche 1er juillet. Sur les images qui durent moins d'une minute, on aperçoit des surveillants de la prison de Réau courir dans une allée de la cour extérieure. On entend également des voix qui s'élèvent. Quelques secondes plus tard, l'hélicoptère, à bord duquel Redoine Faïd et ses complices se sont enfuis, s'envole.



Dimanche vers 11h20, cette grande figure du banditisme a réussi à s'évader grâce à trois hommes lourdement armés. La garde des Sceaux, Nicole Belloubet, a indiqué dans la soirée que le commando avait "sans doute repéré les lieux par le biais de drones".

L'évasion "a duré dix minutes en tout", selon Martial Delabroye, secrétaire FO du centre pénitentiaire Sud-Francilien. Selon ce dernier, les complices armés du fugitif ont utilisé des fumigènes et une disqueuse pour le sortir du parloir. Le parquet de Paris a ouvert une enquête en flagrance des chefs d'évasion en bande organisée et d'association de malfaiteurs confiée à la DCPJ.

Une précédente évasion en 2013

Redoine Faïd a été condamné en appel en avril à 25 ans de réclusion pour un braquage raté dans le Val-de-Marne, qui avait coûté la vie en 2010 à la policière municipale Aurélie Fouquet, mitraillée à l'issue d'une course folle sur l'autoroute.



Il a été condamné deux fois aux assises en 2017 : à 10 ans de réclusion pour son évasion de la prison de Lille-Sequedin en 2013 et à 18 ans de prison pour l'attaque d'un fourgon blindé dans le Pas-de-Calais en 2011. Il a fait appel de ces deux condamnations.



Le 13 avril 2013, il s'était évadé en moins d'une demi-heure de la prison de Lille-Sequedin, prenant quatre surveillants en otage. Il avait fait exploser cinq portes au plastic, avant d'être récupéré en voiture par un complice. Sa cavale avait duré jusque fin mai 2013.