Le multirécidiviste Redoine Faïd s'est une nouvelle fois évadé de prison

et Léa Stassinet

publié le 01/07/2018 à 12:20

La scène est digne d'un film d'action. Vers 11h20 ce dimanche 1er juillet, le braqueur le plus connu de France, Redoine Faïd s'est évadé de la prison de Réau, en Seine-et-Marne, à bord d'un hélicoptère, selon des sources policières.



En fin de matinée, l'engin s'est posé dans la cour de la prison. Trois complices armés ont alors fait irruption dans l'établissement et ont demandé et obtenu la libération de Redoine Faïd. L'homme, condamné en appel à 25 ans de prison en avril dernier s'était déjà évadé de la prison de Lille-Séquedin en 2013.

L'hélicoptère a été retrouvé quelques minutes plus tard à Gonesse, dans le Val-d'Oise, avec le pilote à son bord. Selon une source proche du dossier, celui-ci aurait été pris en otage par les complices de Redoine Faïd, qui ne seraient donc pas trois mais deux.

Le multirécidiviste a en effet été jugé coupable d'un braquage raté d'un fourgon blindé en mai 2010. Au cours d'une folle course-poursuite sur l'autoroute, des tirs avaient été échangé avec les forces de l'ordre, faisant une victime parmi les policiers : Aurélie Fouquet.