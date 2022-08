Le journal de 6h - INFO RTL : deux suspects recherchés pour le meurtre d'un réfugié afghan à Colmar

Du nouveau après la mort d'un Afghan dans une cité de Colmar, dimanche. Selon nos informations, le chauffeur du scooter et un de ses complices ont été identifiés par les enquêteurs. Ils sont toujours en fuite, mercredi 17 août, et activement recherchés pour assassinat.

Les policiers ont pu déterminer le déroulé précis du drame car la scène a été enregistrée par des caméras de vidéosurveillance. Il y en avait notamment une dans l'entrée de l'immeuble devant laquelle l'altercation a commencé.

Abdul, un réfugié afghan, se trouve avec des amis. Il se plaint du bruit du scooter juste à côté alors que deux jeunes s'amusent à faire vrombir le moteur du deux-roues à vide. Lorsque Abdul leur demande d'arrêter, les insultes pleuvent et une bagarre commence. Les deux jeunes partent, puis reviennent peu après avec des renforts et armés d'un pistolet. L'un des jeunes menace de tirer à bout portant dans la tête d'un des réfugiés afghans. Mais il remarque la caméra de vidéosurveillance et se ravise. Le groupe de jeunes s'éloigne dans la rue, avant de revenir une troisième fois sur le trottoir.

Selon les témoins, un jeune s'empare de l'arme et tire en direction des Afghans. La balle atteint Abdul au ventre. Il décédera à l'hôpital des suites de ses blessures.

À écouter également dans ce journal

Justice - Plus de 150 scooters et motos ont été saisis depuis une semaine au cours de près de 3.000 opérations de police et de gendarmerie contre les rodéos urbains, a indiqué Gérald Darmanin, le ministre de l'Intérieur. Les forces de l'ordre ont procédé à 338 interpellations.



Météo - 40 mm de pluie sont tombés hier en région parisienne en moins de deux heures. Les images de déluge tournent en boucle sur Internet. La tour Eiffel était à peine visible.

Pouvoir d'achat - Le prix des carburants retrouve son niveau d'avant la guerre en Ukraine : moins 5 centimes par litre pour le diesel et moins 6 centimes pour le sans-plomb. Cela s'explique par le fait que la Chine soit à l'arrêt en raison du Covid et d'un possible accord avec l'Iran.

