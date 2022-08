Val-d'Oise : deux enfants fauchés par une moto lors d'un rodéo urbain

Les victimes sont une fillette de 10 ans et un garçon de 11 ans. La première se trouve entre la vie et la mort, le second est toujours hospitalisé pour de multiples traumatismes. Le drame s'est déroulé dans le quartier des Hauts de Marcouville à Pontoise, dans le Val-d'Oise.

Alors que les deux enfants jouaient à chat sur l'esplanade située au pied des tours du quartier vendredi 5 août, entre les bâtiments 3 et 10, un conducteur de moto les a fauchés. Indemne, ce dernier a pris la fuite, comme l'explique Le Parisien. La petite fille, victime d'un grave traumatisme crânien, a été transportée à l'hôpital Necker, dans le XVe arrondissement de Paris. Son pronostic vital est toujours engagé.

Le garçon, très gravement blessé, a été conduit au centre hospitalier de Pontoise avant d'être transféré à Amiens. Souffrant d'une fracture ouverture au tibia et au péroné, il est dans un état stable.

Une enquête est en cours afin de déterminer les circonstances exactes du drame. Une seule moto serait à l'origine de l'accident, selon les premiers éléments dont dispose la police.

