publié le 29/04/2018 à 18:32

La chute aura été mortelle. Un randonneur, âgé de 58 ans, a été découvert mort dans une rivière samedi 28 avril près du Pic du midi d'Ossau, dans les Pyrénées-Atlantiques. Ce dernier avait précédemment chuté, selon le Peloton de gendarmerie de Haute-Montagne (PGHM) d'Oloron-Saint-Marie.



L'homme, un médecin originaire d'Hendaye, aurait dévissé à cause de la neige et chuté d'une centaine de mètres, selon les gendarmes, confirmant ainsi une information du journal Sud-Ouest.



L'alerte avait été donnée par un autre randonneur qui l'accompagnait. L'hélicoptère Dragon 64 avait tout d'abord tenté de le localiser samedi soir, mais n'avait pu atterrir à cause des mauvaises conditions météorologiques. Une équipe du PGHM est alors partie à pied à la recherche du randonneur dans la nuit, et a découvert son corps inanimé dans une rivière vers minuit.