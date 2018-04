Drôme : six spéléologues bloqués dans une grotte

publié le 18/04/2018 à 13:41

Une équipe de six spéléologues est bloquée depuis plusieurs heures dans une grotte dans la Drôme. Partis mardi 17 avril au matin pour explorer la grotte du Brudour à Bouvante, ils ne sont pas réapparus à minuit comme prévu, rapporte France3 Auvergne Rhônes-Alpes. L'alerte a été donnée très tôt ce matin, à 4h30. Les secours spéléos ont donc été alertés. Le préfet a décidé d'activer le plan ORSEC à 6h45.



Les spéléologues, dont un adolescent de 15 ans et deux infirmières spéléologues, font par ailleurs partie d'un groupe aguerri originaire du Jura.



Surpris par la montée des eaux d'une rivière souterraine, leur expédition a pris plusieurs heures de retard. Le groupe "montagne" des sapeurs pompiers de la Drôme et le peloton de gendarmerie de haute montagne, aidés de spéléologues, ont été déployés pour faciliter leur progression sous terre et les guider vers la sortie. En contact téléphonique avec le groupe, il n'y aurait aucun blessé parmi les spéléologues. Les secours sont ainsi optimistes.