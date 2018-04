publié le 06/04/2018 à 06:39

Il a failli y laisser sa vie. Le 22 mars dernier, Patrick Varichon, un pharmacien de 53 ans, rider de Lourdes, descends les pentes du pic du Midi (Hautes-Pyrénées). Il est presque midi, il est à l'écart d'un groupe de cinq amis, lorsque que, pris par la frénésie de la poudreuse, il déclenche une plaque avant.



L'avalanche l'emporte sur 400 mètres. "Je pense que ça a duré une quinzaine de secondes", raconte Patrick Varichon à RTL. Il saute deux barres rocheuses, "l'une de 15 mètres, l'autre de 4 mètres".

Et puis la course folle de la poudreuse s'arrête. "La première chose à laquelle on pense, c'est respirer", se souvient-il. "On commence à bouger quelques membres et on se dit 'Je n'ai pas été touché'."

Une côté cassée

Patrick Varichon est heureusement équipé d'un airbag, qui lui a sans doute sauvé la vie. Il s'en sort avec une côte cassée. "Je pense que je suis un petit miraculé", confie ce pharmacien de Lourdes.



Hasard ou véritable miracle, l'un de ses amis présents avec lui est un descendant de Bernadette Soubirous. "Je ne sais pas s'il a participé à mon miracle", indique Patrick Varichon à RTL, "mais tout s'est bien terminé."