Pyrénées-Orientales : Alain, 300kg, a été évacué de son domicile

publié le 01/12/2020 à 13:45

Un sauvetage à haut risque à Perpignan. Alain a été évacué de son appartement mardi 1er décembre. L'homme pesant 300 kilos était bloqué à son domicile depuis juillet 2019 après une fracture de la jambe. Pour l'exfiltrer, il a fallu casser la façade du premier étage et déployer une grue.

L'opération extrêmement délicate s'est parfaitement déroulée, au centimètre près. La grue a posé le caisson contre la façade de l'immeuble, juste à hauteur d'une ouverture découpée un peu plus tôt au premier étage, là où vit Alain. Un matelas coquille gonflable a permis de le surélever avant de le faire glisser dans le caisson. Le container s'est ensuite arrêté à une cinquantaine de centimètres du sol avant qu'Alain soit posé avec un maximum de précaution.



Passées les étapes cruciales, l'heure est au soulagement pour Laurent Ortega et Mustapha Sebbane. "On est surtout ravis pour lui parce qu'il se trouvait dans une situation très difficile depuis longtemps. Il nous tenait à cœur que l'opération se passe le mieux possible", ont confié les patrons des Samu des Pyrénées-Orientales et de l'Hérault.



Alain "va bien et a reçu des analgésiques pour ne pas avoir mal", ont affirmé les médecins. L'homme âge de 52 ans sera hospitalisé dès ce mardi après-midi dans un service spécialisé dans le traitement de l'obésité au CHU de Montpellier.