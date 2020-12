publié le 01/12/2020 à 07:20

Alain pèse 300 kilos, il a 52 ans et vit allongé à même le sol de son appartement. Cela fait plus d'un an qu'il attend son évacuation pour pouvoir être soigné à l'hôpital. Une procédure particulièrement longue, car il a fallu déployer un dispositif inédit. Une grue géante devra le transporter dans un container, et une partie de la façade sera détruite.

"Des techniciens compétents vont consolider l'immeuble, qui n'est pas en très bon état, pour sécuriser cette intervention, explique son avocat, Jean Codonies. On va ensuite ôter une partie de la façade, puis il glissera, de façon à ce qu'on ne le secoue pas, du local dans lequel il est, au premier étage, au container", poursuit l'avocat.

Alain devrait, toujours avec par glissement, passer ensuite du container à l'ambulance. Il sera transporté vers le CHU de Montpellier, "dans un service spécialisé dans le traitement des obèses".

À écouter également dans ce journal

Violences policières - L’affaire n’est pas récente mais refait surface grâce à Médiapart : en avril 2019, un policier avait tiré sans sommation sur un jeune conducteur arrêté à un feu rouge. L’enquête est maintenant. S’il ne l’exclut pas, le parquet de Paris n’a pas encore engagé de poursuites.



Vendée Globe - Kevin Escoffier a pu être récupéré sain et sauf par Jean Le Cam, après que le skipper a déployé sa balise ce lundi 30 novembre.

Formule 1 - Romain Grosjean devrait sortir ce mardi 1er décembre de l'hôpital. Il ressort avec quelques brulures aux mains seulement, malgré un accident spectaculaire.