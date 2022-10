Pyrénées-Atlantiques : plus de 500kg de cannabis saisis, deux Français interpellés

Les suspects encourent une peine de 30 ans de réclusion criminelle. Les forces de l'ordre ont saisi 514kg de cannabis aux Eaux-Chaudes, dans la commune de Laruns (Pyrénées-Atlantiques). Deux individus ont été interpellés alors qu'ils remontaient d'Espagne, selon un communiqué du parquet de Rennes publié jeudi 20 octobre.

Un dispositif de surveillance était mis en place depuis le 12 octobre, après l'avertissement des autorités espagnoles. Le véhicule ouvreur, qui appartenait à un homme rochelais, a été pris en filature par des policiers avant d'être arrêté au niveau de Laruns. Faussement immatriculée et volée, la voiture transportait 512kg de résine de cannabis, conditionnés dans 15 ballots, et 2kg d'herbe de cannabis.

Deux hommes de nationalité française ont été interpellés lors de la saisie. Âgés de 28 et 25 ans, ils venaient de la région rochelaise. Déjà connus des services de police, ils ont été mis en examen pour des chefs de "récidive d'importation illicite en bande organisée de produits stupéfiants, récidive de trafic de stupéfiants, récidive de participation à une association de malfaiteurs en vue de commettre un crime ou un délit et transport et détention, en contrebande, de marchandises prohibées dangereuses pour la santé", précise le communiqué. Les deux hommes sont aujourd'hui placés en détention provisoire.

