Pyrénées-Atlantiques : 3 mises en examen après une rixe mortelle au couteau

publié le 24/12/2019 à 02:40

Que s'est-il passé pour que cette bagarre mortelle éclate ? Trois hommes ont été mis en examen après une rixe au couteau qui a coûté la vie à deux personnes vendredi 20 décembre à Oloron-Sainte-Marie (Pyrénées-Atlantiques) et un quatrième, soupçonné d'avoir porté les coups mortels, a été placé en garde à vue, selon le parquet.

Ces trois hommes, placés sous contrôle judiciaire, sont mis en examen pour "violences volontaires aggravées", a déclaré la procureure de la République de Pau, Cécile Gensac, qui a précisé que l'information judiciaire avait également été ouverte du chef d'"homicides volontaires aggravés".

L'homme placé en garde à vue était toujours hospitalisé lundi 23 décembre et "pourrait être la personne à l'origine des coups mortels d'arme blanche", a déclaré Cécile Gensac, qui a souligné que le déroulement des faits était "encore confus".

La bagarre est survenue vendredi vers 20h30, pour un motif encore inconnu, sur le parking d'un supermarché de cette sous-préfecture des Pyrénées-Atlantiques, mettant aux prises au moins quatre personnes.

Deux hommes de 28 ans et 44 ans, gravement atteints avec des plaies multiples, sont décédés, l'un vendredi soir peu après son hospitalisation et l'autre samedi après son transfert à l'hôpital de Pau. Deux autres ont été blessés et également hospitalisés. L'autopsie des corps doit avoir lieu jeudi 26 décembre.