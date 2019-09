Pyrénées-Atlantiques : Deux femmes retrouvées mortes dans leur voiture

publié le 01/09/2019 à 22:25

Un dramatique accident s’est produit dans la matinée de ce dimanche 1er septembre, à Arudy, dans les Pyrénées-Atlantiques, rapporte La République des Pyrénées. Aux alentours de 8h, un véhicule avec quatre personnes rentrant de vacances à son bord a soudainement quitté la route, et réalisé une chute accidentelle dans un ravin d’une centaine de mètres.

Deux femmes âgées de 40 et 54 ans ne sont pas parvenus à s’extraire du véhicule et ont été déclarées décédées par les secours. Un homme de 56 ans a quant à lui réussi à sortir du véhicule avant le drame tandis qu'un enfant de 4 ans a été retrouvé blessé sur les lieux, et transporté en urgence vers l’hôpital de Pau, par hélicoptère.

Une vingtaine de pompiers, le Samu mais aussi des membres de la gendarmerie de haute montagne ont été dépêchés sur place. Les raisons de ce tragique accident restent à déterminer.