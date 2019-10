publié le 28/10/2019 à 16:58

Coups de feu à la mosquée de Bayonne. Un octogénaire a visé deux personnes devant l'édifice religieux ce lundi 28 octobre, avant de tenter d'y mettre le feu à l'aide d'un engin incendiaire. Les deux personnes ont été blessées, l'une plus gravement que l’autre au niveau du thorax.

Interpellé dans sa voiture et près de son domicile, par la brigade anti-criminalité de Bayonne, le tireur présumé avait une arme de poing et des bonbonnes de gaz dans son coffre. Un bidon d'essence en feu aurait également été lancé, provoquant une explosion de faible intensité, selon la police qui précise avoir été prévenue vers 15h10.

Selon nos informations, le tireur est un ancien parachutiste, né en 1935 et vivant à Saint-Martin-de-Seignanx. Lors de son interpellation, il a tenu des propos confus et complotistes aux policiers, notamment sur l’incendie de Notre-Dame de Paris, et a également déclaré "qu’il n’avait plus rien à perdre à son âge".

Intervention de police en cours Rue Joseph Latxague à #Bayonne. Un individu interpellé.

Merci de respecter le périmètre de sécurité et les consignes des policiers mobilisés. pic.twitter.com/qVf6ibMQlQ — Police nationale 64 (@PoliceNat64) October 28, 2019