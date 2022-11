Procès des découpeuses : "Je m'en veux énormément", confie l'une des accusées

Le procès des découpeuses se poursuit. Ce vendredi 18 novembre, Jessica, l'une des deux principales accusées, était appelée à la barre. Elle est suspectée, avec une amie, d'avoir tué et découpé le compagnon de celle-ci. Au tribunal, Jessica explique avoir été manipulée.

Autant Céline alternait jeudi entre sanglots et longs gémissements, autant Jessica parle d'une voix calme et posée. Céline était son esthéticienne, elle est devenue son amie ou "plutôt une copine". Elle parle de son compagnon de plus en plus violent, de plus en plus dangereux, même si ça n'a jamais été prouvé. "Je décide de l'aider quand elle me dit qu'elle s'en prend à leur fils, parce que moi, enfant, mon père m'a fait manger mon vomi parce que j'avais trop cuit le riz".

"Elle lui dit qu'elle est en danger, que maintenant, c'est lui ou elle. Une fois que j'avais donné mon accord, je me sentais redevable, je ne pouvais pas revenir en arrière", poursuit Jessica. Elle va donc tuer un homme qu'elle n'a jamais vu, qui était déjà sonné quand elle arrive par les médicaments que sa compagne lui a fait avaler. "Céline m'avait dit qu'il ne manquerait à personne, qu'il n'avait pas de famille. J'ai découvert depuis qu'il avait des frères, une fille". Cette fille de 21 ans la regarde, assise en face d'elle. "Je m'en veux énormément, j'ai vendu mon âme au diable. Je leur demande pardon, notamment à sa fille. Je sais ce que ça fait de grandir sans père. Même si ça ne sert à rien de dire ça, il ne reviendra pas".

La présidente lui demande : "Vous pensez que votre geste est pardonnable ?", "Non", répond Jessica sans hésiter.

