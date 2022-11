Procès des "découpeuses" de Rouen : l'enfance dramatique de l'une des suspects

Jessica, l'une des deux "découpeuses" est jugée ce 15 novembre 2022 à Rouen avec une amie pour avoir découpé le compagnon de cette dernière. La prévenue est revenue sur son enfance abominable, qui l'a durablement marquée. "Mon beau-père était méchant, sadique, violent, alcoolique."

Jessica détache les mots. La salle, comble, ne respire plus. "Il m'a pété le nez parce que je n'arrivais pas à écrire une lettre pour obtenir un logement. J'avais quatre ans." Les attouchements ont commencé à ce moment-là, puis les viols sous les yeux de sa mère, qui ne disait rien.

Jessica, bientôt 40 ans, s'est construite dans cette violence totale. Aujourd'hui, elle a trois enfants, et elle pleure quand elle en parle. Quand la présidente de la cour lui demande "quel impact cette enfance a eu dans sa relation aux autres ?" Jessica, massive, serrée dans sa veste grise, les cheveux tirés en une queue de cheval, répond qu'elle "ne supporte pas de voir quelqu'un de malheureux". "Les problèmes des gens, c'est comme si c'étaient les miens. Quand on me demande un service, c'est rare que je dise non. Je me plie en quatre pour les gens, voilà", explique-t-elle devant la cour d'assises.

Jusqu'à tuer et démembrer le conjoint d'une amie ? C'est le mystère de cette affaire. Mystère d'autant plus épais que les deux femmes dans le box ne sont peut-être pas si proches que cela. La plupart des amis de Jessica ne connaissent pas Céline.

