DOCUMENT RTL - Procès des "découpeuses" de Rouen : la soeur de la victime témoigne

Aux assises de Rouen, le procès d'une femme accusée d'avoir démembré son compagnon avec l'aide d'une amie se poursuit. Céline Vasselin sera entendue ce jeudi 17 novembre, alors que l'audience s'est jusque-là beaucoup attardée sur le profil de la victime. RTL a pu recueillir le témoignage de la sœur du défunt.

Elle dénonce le portrait monstrueux fait de son frère, celui d'un homme violent. "Je me suis dit que je m'étais trompée de procès parce que j'avais l'impression que je venais au procès de mon frère et pas au procès des personnes qui ont commis l'impensable. La personne qu'on a décrite n'était pas mon frère", dit-elle.

"Mon frère était quelqu'un de joyeux, de solaire. C'était un boute-en-train. Il aimait Céline, il la protégeait", poursuit-elle. Alors qu'on va entendre enfin les accusés, elle explique ne rien attendre de leur parole : "Je crois que quand on est capable de faire ce type d'actes et qu'en plus ça a été prémédité, pensé, je pense que c'est impardonnable".

