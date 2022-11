Les infos de 18h - Procès des "découpeuses" de Rouen : "Je culpabilise beaucoup", confie une accusée

Une salle d'audience était comble aujourd'hui aux assises de Rouen pour le témoignage à la barre d'une femme, accusée d'avoir assassiné son compagnon avant de le découper. C'était il y a quatre ans, en novembre 2018. En premier lieu, c'est sa relation avec sa victime que l'accusée, aujourd'hui âgé de 35 ans, a dû détailler. Une relation qu'elle a décrite comme de plus en plus toxique, passant d'une rencontre avec un prince charmant à une emprise insupportable en quelques années.

C'est en tout cas ce que décrit Céline, petite blonde menue qui se tord les doigts dans le box depuis le début de l'après-midi. D'une voix qui alterne entre le calme et les sanglots aigus, elle parle de crises qui sont venues progressivement avec l'alcool. "Ça s'intensifie avec la naissance de notre fils. Il ne voulait pas s'en occuper, pas l'entendre pleurer", explique-t-elle. Viennent les insultes, puis un viol conjugal et son explosion lorsqu'elle lui dit qu'elle veut le quitter. Slimane l'aurait séquestré alors avec un couteau. "C'est à ce moment-là que je pense à le supprimer", livre-t-elle.

Elle essaye deux fois, en vain. Elle y arrivera six mois plus tard, aidée par Jessica à ses côtés dans le box. Comment l'a-t-elle persuadée ? Elle ne s'en souvient pas. Céline fond en larmes : "Je regrette énormément ce que j'ai fait. C'est très dur de vivre avec ça. Je culpabilise beaucoup. C'est tellement horrible. J'ai honte, j'ai honte." Sur le banc d'en face, la sœur de la victime fait non de la tête. L'esthéticienne va devoir expliquer pourquoi l'horreur du meurtre s'est poursuivi par le démembrement de Slimane.

À écouter également dans ce journal

Mort de Morgan Keane - A Cahors, 2 ans de prison dont 6 mois de prison ferme ont été requis contre les deux chasseurs jugés pour la mort de Morgan Keane. Ce jeune a été tué dans sa propriété du Lot alors qu'il coupait du bois en décembre 2020.

Reforme des lycées professionnels - Deuxième journée de grève en un mois pour dénoncer la réforme des lycées professionnels. Ils contestent la diminution des heures de cours et la révision de la carte des formations.

Climat - Une tornade a eu lieu au cœur d'un bourg d'un peu plus de 3.000 habitants cet après-midi à Suippes, dans la Marne. Il n'y a pas eu de blessés, mais une cinquantaine de maisons ont été endommagées.

