publié le 05/11/2020 à 16:21

Sid Ahmed Ghlam connaîtra sa peine jeudi 5 novembre au soir. Cet étudiant algérien, jugé pour l'attentat avorté contre une église de Villejuif et l'assassinat d'Aurélie Châtelain, une jeune mère de famille, affiche de lourds regrets.

"Je culpabiliserai toute ma vie", explique-t-il peu avant son jugement. Il risque la peine maximale. Mais jamais, à aucun moment, il ne reconnaitra avoir tué la jeune femme. Une peine supplémentaire pour les parents de la victime.

"J'aurais aimé qu'il avoue, confie Marie-Evelyne, la mère d'Aurélie Châtelain au micro de RTL. J'ai espéré jusqu'au dernier moment mais non, ce n'est pas possible. On est venu chercher la réponse, j'aurais voulu qu'il dise : 'C'est moi'. C'est tout".

L'entourage d'Aurélie Châtelain espère désormais que le meurtrier présumé écope de la peine maximale, la prison à perpétuité. "Il a enlevé la vie à ma fille, je ne vois pas pourquoi il aurait le droit de vivre", déclare Marie-Evelyne.

C'est quelqu'un d'inhumain Jean-Luc, père d'Aurélie Châtelain à propos de Sid Ahmed Ghlam Partager la citation





"On va attendre le verdict, d'ici quelques heures, poursuit Jean-Luc, le père. Pour nous, c'est certain qu'il est coupable. On espère qu'il y ait au moins la peine maximale, toute la famille souhaite ça".

Après plusieurs semaines de procès, le père de la victime déclare n'avoir vu "aucune humanité chez Ghlam". Selon lui, " c'est quelqu'un d'inhumain, il n'a pas d'âme".