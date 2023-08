Pourquoi l’influenceuse Poupette doit payer une amende de 50.000 euros ?

Visée par une amende de 50.000 euros, Poupette Kenza est une des influenceuses les plus populaires sur les réseaux sociaux français. De son vrai nom Kenza Benchrif, la jeune femme de 23 ans, mère de deux enfants, filme abondamment son quotidien et compte 1,6 million d'abonnés sur Snapchat, 1,1 million sur TikTok et un million sur Instagram.

Dès ce mercredi 16 août, l'influenceuse venant de déménager à Dubaï n'a pas hésité à informer sa communauté d'une procédure lancée à son encontre "pour ne pas avoir indiqué la véritable intention commerciale des contenus pour lesquels (sa) société a reçu une contrepartie".

La Direction générale de la Concurrence, de la Consommation et de la Répression des fraudes (DGCCRF) lui est reproché d'"avoir donné l'impression que la vente d'un blanchisseur de dents de marque +Crest 3D White+ est licite alors qu'il est interdit à la vente sur le territoire français. Ces pratiques constituent des pratiques commerciales trompeuses", selon le courrier partagé sur Snapchat.



En cas de refus, "le parquet se saisira de ce dossier"

C'est "suite à une enquête réalisée" par des agents de la direction départementale de la protection des populations (DDPP) du Calvados "sur le compte Snapchat de Poupette Kenza, qu'une procédure pénale a été rédigée à l'encontre de la société gérant son compte et transmise au parquet de Rouen avec une proposition de transaction qui a été validée par le procureur de la République de Rouen pour un montant de 50.000 euros" ont-ils écrit.



Dans le cas où l'influenceuse refuserait la proposition de transaction, "le parquet se saisira de ce dossier", est-il indiqué. Le parquet de Rouen a précisé à l'AFP qu'elle disposait d'un délai d'un mois pour répondre à la proposition de transaction. Celle qu'on appelle Poupette Kenza a déjà affirmé mercredi 16 août qu'elle allait refuser cette proposition, postant plusieurs commentaires écrits ou vidéo : "J'ai trop les nerfs, c'est du vol", "J'ai envie de vomir" ou encore "Je suis bien contente de partir" (à Dubaï).