Mélanie Orlenko et trois autres influenceuses, sanctionnées pour arnaques sur les réseaux sociaux

Enjointes à "cesser" leurs "pratiques commerciales trompeuses" sur l'application Instagram, quatre influenceuses ont été visées par la Direction générales de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes (DGCCRF). Trois des quatre influenceuses accusées de fraude, Mélanie Orlenko, Gulfer Taskiran et Amandine Pellissard ont été accusées d'avoir trompé "le consommateur sur la licéité" d'un service.

Les publications commerciales concernées des injections d'acide hyaluronique. La DGCCRF ajoute sur son site internet, que le prestataire en question ne disposerait pas "des qualifications requises". L'acide utilisé dans cette pratique serait généralement pour des jeunes femmes souhaitant "repulper" leurs lèvres.

Mélanie Orlenko compte 778.000 abonnés sur Instagram (@melanie_orl), Gulfer Taskiran, 488.000 abonnés (@feli-ccia) et Amandine Pellissard 372.000 personnes (@amandine.pellissard.off). La quatrième, Fanny Sanial, affiche 341.000 abonnés sur YouTube (@FannySNL).

En ce qui concerne Mélanie Orlenko, elle s'est vu reprocher "la promotion d'un conseil en paris sportifs, s'appuyant sur des "allégations de rendement et de réussite" considérées comme trompeuses pour les consommateurs.

Pour ce qui est de Gulfer Taskiran, elle est notamment accusée d'avoir attribué à des produits cosmétiques "des propriétés et résultats" non "démontrés ou justifiés par des éléments probants, vérifiables et disponibles", communiqué une fausse provenance pour des produits alimentaires et présenté des contrefaçons vestimentaires sans l'annoncer.



La promotion de la chirurgie esthétique par les influenceurs, interdite en France

En plus de promouvoir un prestataire en tort, les quatre influenceuses se sont vues reproché de ne pas avoir indiqué "le caractère publicitaire" des publications pourtant obligatoire si elles reçoivent une rémunération ou une contrepartie. En leur ordonnant de "cesser ces pratiques", la répression des fraudes leur a enjoint à "se mettre en conformité" avec le Code de la consommation.

L'une d'elles a tenu à néanmoins à s'excuser dans une vidéo publiée sur YouTube mardi 1ᵉʳ août. Fanny Sanial y explique "la sanction" de la DGCCRF ainsi que sa "manière de voir les choses". Comme pour elle, plusieurs injonctions ont été prononcées par la DGCCRF contre des influenceurs depuis le mois de juin, parallèlement à l'adoption d'un texte par le Parlement, régulant ces pratiques.



Le texte récemment adopté prohibe, la promotion de la chirurgie esthétique et interdit ou encadre fortement la promotion de plusieurs dispositifs médiaux par les quelque 150 000 influenceurs exerçant en France. Ce n'est cependant pas une première pour la DGCCRF, qui fin juin avait ouvert deux enquêtes pour escroqueries après des plaintes dénonçant des arnaques en ligne sur des produits financiers promus par de nombreux influenceurs, dont le célèbre couple Marc et Nadé Blata.