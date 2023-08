Arnaque : des guides de voyage écrits par des auteurs inexistants vendus sur Amazon

Avant de partir en voyage, de nombreux touristes se réfèrent à des guides pour connaître les monuments incontournables et autres activités immanquables de leur destination. Pourtant, sur Amazon, certains de ces guides de voyage sont écrits... par des personnes qui n'existent pas.

Le New York Times a ainsi dévoilé dans un article que de nombreux livres étaient en réalité écrits par des intelligences artificielles. "Des guides de mauvaise qualité, promus avec des avis trompeurs, ont inondé Amazon ces derniers mois", a noté le quotidien américain, dans des propos repris par Courrier international.



Ces guides de voyage, souvent moins chers que ceux de maisons d'édition reconnues, sont attractifs et sont mis en avant par de nombreux avis positifs. Le New York Times prend ainsi l'exemple du France Travel Guide, un ouvrage apprécié écrit par un certain Mike Stevens. Le travail de l'auteur ne figure nulle part et sa photo semble avoir été générée avec une IA. Son nom même a été choisi pour tromper puisqu'il ressemble à celui de Rick Stevens, qui, lui, est un auteur reconnu de guides.

Selon le New York Times, l'intelligence artificielle peut produire du texte, mais aussi de faux portraits et proposer des photos et des graphiques grâce à des plateformes d'auto-édition. Les faux commentaires vantant ces guides peuvent, eux aussi, avoir été écrits avec l'IA.

Ces guides sont ainsi mis en avant sur Amazon en raison de leurs commentaires positifs. Ils sont en tête des ventes malgré des contenus "dignes des pages Wikipédia les plus sommaires, quand ils ne sont pas tout simplement erronés", a indiqué Courrier international.

