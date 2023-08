Impôts : quelles sont ces nouvelles arnaques dont vous devez vous méfier ?

Les pirates d'internet ne sont jamais en reste en ce qui concerne le vol de nos données ou pour récupérer de l'argent. Le site des impôts invite à la plus grande prudence après la découverte d'une série d'arnaques usurpant l'identité de la Direction générale des Finances publiques (DGFiP).

"AMENDES.GOUV : Veuillez noter que vous avez une amende de stationnement impayée. Pour éviter toute majoration, régularisez votre situation le plus rapidement possible en utilisant le lien ci-dessous". Si vous avez récemment reçu ce SMS, il s'agit d'une arnaque et il ne faut absolument pas cliquer sur le lien indiqué.

"De manière générale, ne cliquez pas sur les liens reçus dans des SMS vous signalant que vous devez régler une facture, une amende ou des impôts", rappelle le DGFiP sur son site. "Certains sites internet renvoient vers des numéros surtaxés (en 0899... Ou 0891...) pour joindre les centres des Finances publiques. Ces numéros sont frauduleux", ajoute le site.

Les entreprises particulièrement visées

La DGFiP met particulièrement en garde les entreprises, qui seraient principalement visées par ces arnaques. Des courriels sont ainsi envoyés avec des faux formulaires en pièce jointe. Évidemment ces mails usurpent les adresses électroniques des impôts.

Troisième arnaques repérée par le site des impôts : les faux ordres de virements. La démarche est simple mais efficace : ces mails poussent "un salarié à effectuer un virement bancaire sur un compte frauduleux, en usurpant l'identité du véritable créancier", précise le site.

Réalisables autant par courrier, téléphone que par mail, il faut donc regarder en détail les messages reçus en cas de doute et ne pas hésiter à appeler les services concernés pour vérifier s'il s'agit d'une arnaque ou non.