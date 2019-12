Policiers brûlés à Viry-Châtillon : 10 à 20 ans de réclusion pour 8 accusés

publié le 05/12/2019 à 06:59

Un verdict qui ne satisfait personne. La cour d'assises de l'Essonne a condamné, ce mercredi 4 décembre, 8 jeunes à des peines allant de 10 à 20 ans de réclusion criminelle pour leur rôle dans l'agression de policiers brûlés au cocktail Molotov à Viry-Châtillon en 2016.

Après deux mois de procès, la cour d'assisse a rendu sa décision tard, mercredi soir. Il était 13 à être jugés, 5 d'entre eux ont été acquittés. Des peines jugées beaucoup trop légères pour les syndicats de police. "Le message est inaudible", regrette Franck Liénard, avocat des policiers blessés. "Lorsqu'on tente de tuer un policier, la peine encourue, c’est la réclusion criminelle à perpétuité", ajoute-t-il.

"Lorsque la cour d'assises dit 'on a effectivement essayé de les tuer, en les brûlant vivant dans leur voiture, on ne doit pas avoir une peine de 10 ans", estime l'avocat. "C'est inconcevable pour de gens qui, au quotidien, risquent leur vie pour nous protéger. Ils attendent de la police qu'elle les protège. Et là, on a l'impression qu'elle ne les a pas protégé", a-t-il conclu.

Le 8 octobre 2016, deux voitures de police stationnées à proximité de la Grande Borne, l'une des cités les plus sensibles d'Île-de-France, avaient été prises d'assaut par un groupe d'individus cagoulés et munis de 13 cocktails Molotov, qui avaient incendié les véhicules. Deux policiers en étaient ressortis gravement brûlés, deux autres plus légèrement.