publié le 07/05/2021 à 18:53

Ce vendredi 7 mai, la police est toujours sous le choc à la suite des récents meurtres de deux de leurs collègues, Stéphanie Montfermé à Rambouillet et Éric Masson mercredi à Avignon. Le gouvernement promet depuis plus de moyens pour les forces de l'ordre.

Selon David Le Bars, secrétaire général du syndicat des commissaires de la Police nationale, "on est en train de se rendre compte qu'on a encore perdu l'un des nôtres. On est en train de passer de la phase de sidération et colère à la phase de décision. On va respecter évidemment le deuil car on est très soudés les uns et les autres".

Jeudi, les syndicats de police ont annoncé l'annulation de leur participation au Beauvau de la sécurité prévu au mois de mai. Est-ce pour marquer un mécontentement vis-à-vis du gouvernement ? Selon David Le Bars, "c'est pour marquer une séquence importante qui est celle de penser à Éric et d'organiser notre marche citoyenne". Concernant les politiques, David Le Bars déclare : "On attend des actes".