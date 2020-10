publié le 28/10/2020 à 07:45

Ce mercredi 28 octobre, la police scientifique fête ses 110 ans. À cette occasion, RTL vous propose toute la journée, à l'antenne et sur RTL.fr, de découvrir les coulisses de cette unité qui a connu des progrès fulgurants en un siècle d'existence. Et la mission des experts a aussi beaucoup changé.

La police scientifique est la plus ancienne au monde. On doit sa naissance à un certain Edmond Locard, pionnier de la criminalistique. En 1910, il s'installa discrètement sous les combles du Palais de justice de Lyon avec pour seuls outils un bec bunsen et un microscope.

Son équipe n'était constituée que de lui, essentiellement. Il travaillait sur les empreintes papillaires, c'est-à-dire les empreintes digitales, les traces de pas, etc., et faisait avec les moyens du bord. Mais il croyait à cette approche.

Une police technique et scientifique omniprésente aujourd'hui

110 ans plus tard, la police technique et scientifique (PTS) est quasi omniprésente dans les enquêtes, grâce, notamment, à l'identification par l'ADN qui a débuté dans les années 1980. Aujourd'hui, les experts interviennent en moyenne toutes les 90 secondes sur les scènes de crime ou les lieux d'infractions. Il y a 5 grands laboratoires répartis sur tout le territoire. Rien que l'an dernier, plus de 100.000 traces ADN ont été insérées au fichier des empreintes génétiques.



En dehors de l'ADN, la police scientifique a d'autres spécialités moins connues. Il y a bien sûr la balistique, l'analyse des images, des sons, des données dans les téléphones et les ordinateurs, et d'autres techniques plus inattendues.

L'une des plus récentes, c'est l'odorologie, les investigations menées grâce aux odeurs corporelles, par exemple celle de la transpiration des mains sur un volant de voiture. Elle est ensuite comparée aux odeurs prélevées sur les suspects. Les experts imprègnent des chiffons, et des chiens les reniflent pour identifier celui ou celle qui se trouvait sur la scène de crime.