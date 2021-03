"Ping call" : tout savoir sur cette arnaque téléphonique fréquente

publié le 10/03/2021 à 18:05

C'est une arnaque dont un grand nombre de Français sont victimes chaque année. Le "ping call" est une escroquerie qui consiste à recevoir un appel ne faisant sonner qu'une seule fois son téléphone et qui a pour but que les utilisateurs rappellent le numéro plus tard. Or, celui-ci est en réalité fortement surtaxé dans un pays étranger.

Pour les personnes tombant dans le piège, les factures de téléphone peuvent s'avérer rapidement très salées. La préfecture de police a donc pris le soin, à plusieurs reprises, d'alerter contre cette pratique encore méconnue du plus grand nombre. Dans le cas où un numéro inconnu vous appelle, la première chose à faire est de ne pas le rappeler, préconise-t-elle.

Les autorités incitent également les utilisateurs à signaler ces numéros auprès de la plateforme de lutte contre les spams vocaux et sms au 33 700 et à s'inscrire sur la liste d'opposition au démarchage téléphonique sur le site de Bloctel.