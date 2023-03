Pierre Ménès : l'enquête pour agressions sexuelles le visant a été clôturée

Selon le parquet de Nanterre, l'enquête pour agressions sexuelles et harcèlement sexuel visant Pierre Ménès a été clôturée. Cependant, elle reste "à l'étude au parquet" pour "déterminer si elle doit être relancée" ou si elle "suffit pour prendre une décision d'orientation", a précisé le parquet, vendredi 3 mars.



Pierre Ménès, 59 ans, avait été entendu en audition libre par les enquêteurs de la Brigade de répression de la délinquance contre les personnes (BRDP) en septembre dans le cadre de cette enquête préliminaire ouverte en janvier 2022.



"Il n'y a aucun élément matériel, ni intentionnel, qui amène à caractériser la moindre infraction pénale", a réagi son avocat, Me Arash Derambarsh, joint par l'AFP.



La journaliste Marie Portolano avait accusé Pierre Ménès de l'avoir agressée sexuellement en 2016, dans le documentaire Je ne suis pas une salope, je suis une journaliste, traitant du sexisme dans le milieu du journalisme sportif. Celui-ci avait été diffusé au printemps 2021 sur Canal+ et une enquête interne avait été ouverte dans la foulée par la chaîne, accusée d'avoir retiré du documentaire les passages les plus incriminants pour son chroniqueur vedette.



Après les résultats de cette enquête, l'inspection du travail des Hauts-de-Seine, département où se trouve le siège de Canal+, avait fait un signalement à la justice en décembre 2021. Ces investigations portent sur l'ensemble des faits évoqués par le signalement de l'inspection du travail. Pierre Ménès a quitté Canal+ à l'été 2021 après ces révélations.

