Pierre Ménès placé en garde à vue dans le cadre d'une enquête pour agression sexuelle

Pierre Ménès est visé par une enquête pour agression sexuelle. C'est dans ce cadre qu'il a été placé en garde à vue ce jeudi 9 décembre et qu'il est actuellement entendu au 1er district de police judiciaire (1er DPJ), "à la demande du parquet", a précisé une source proche du dossier.

L'avocat de l'ancien chroniqueur de Canal+, Me Arash Derambarsh, a confirmé que Pierre Ménès, qui avait demandé dans les médias à être auditionné, était entendu "sous le statut de la garde à vue".

Pierre Ménès est mis en cause par une hôtesse d'accueil travaillant au Parc des Princes. Elle l'accuse de lui avoir touché la poitrine lors du match PSG-Nantes, qui s'est déroulé le 20 novembre dernier. La jeune femme n'avait pas souhaité porter plainte, mais à la vue des éléments recueillis, le parquet de Paris avait décidé d’ouvrir une enquête préliminaire du chef d’agression sexuelle.



Le 30 novembre, l'ex-chroniqueur avait de son côté déposé plainte pour "dénonciation calomnieuse". Pierre Ménès avait produit trois attestations de personnes "confirmant unanimement qu'il a passé l’intégralité de son temps à leurs côtés dès son arrivée pour le cocktail en loge, durant le match et le cocktail d'après match", selon la plainte consultée par l'AFP. "Ils confirment qu’il ne s’est strictement rien passé et que M. Ménès a eu un comportement irréprochable", selon ce document.