Belgique : prison et amende pour avoir voulu voyager avec un faux test PCR

Entre le 19 avril et le 11 juin, 576 personnes ont tenté de voyager avec un test falsifié dans le pays. En Belgique, un homme s'est présenté à l'aéroport le 7 mai dernier armé d'un test PCR au résultat négatif, précieuse attestation permettant de voyager. Sur le document, l'homme semblait avoir été dépisté négatif au coronavirus, et pourtant.

Après une demande auprès du laboratoire indiqué sur l'attestation, les autorités ont appris que le numéro de référence ne correspondait à aucun test réalisé, raconte La Voix du Nord. Le nom de cet homme ne faisait pas non plus partie de la banque de données de l'établissement. Face à ces faits, le voyageur a été contraint d'admettre qu'il avait acheté le document, vendu trente euros.

Le parquet de Halle-Vilvoorde, qui avait annoncé fin avril qu'il sévirait en cas d'infractions de ce type, a d'abord proposé à l'homme concerné de payer 750 euros, ce que ce dernier a refusé. Jugé par le tribunal lundi 12 juillet, où il ne s'est pas rendu, il a écopé d'un an de prison et de 4.000 euros d'amende pour cette tentative de fraude.

"L’intéressé a démontré une attitude asociale et dangereuse. Non seulement, cela témoigne d’un manque profond de respect pour le personnel soignant, mais cela met également en danger la santé et la sécurité des autres voyageurs", a estimé l'instance dans son jugement, évoquant des "faits graves".