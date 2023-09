Dans cet épisode, Jean-Baptiste Nicolle raconte une énorme affaire d'arnaque qui s'est déroulée à Saint-Omer, dans le Pas-de-Calais. Le quotidien La Voix du Nord, a rapporté qu'un menuisier de la commune prenait des commandes sans jamais les honorer. David Wallart, le gérant du café "Au Swan", en a fait l'amère expérience.

L'artisan était en train de consommer dans son établissement. Ce dernier a entendu David évoquer sa volonté d'installer un ciel de bar : "Il m'a dit qu'il était menuisier depuis des années et que ce que je demandais était dans ses cordes. On a conclu qu'il passerait chez moi le lendemain, avec un devis. Le lendemain, le devis était estimé à 1.900 euros environ, ce qui ne paraissait pas cher. Du coup, j'ai signé et j'ai versé de suite un acompte de 596 €", raconte la victime.

Sur le coup, David ne s'est pas méfié. Le profil du menuisier n'avait rien d'inquiétant : "Il avait la soixantaine à l'époque. Il était très gentil, très ouvert et souriant. Il offrait des verres de temps en temps à d'autres clients". Seulement, une fois l'argent en poche, le menuisier n'était jamais disponible pour s'acquitter de la prestation. Il n'était jamais avare en excuses pour reporter son intervention.



D'autres clients dans la même situation !

"Une fois, il m'a annoncé que sa femme avait fait un AVC, une autre fois c'était lui qui était malade. À d'autres occasions, il m'a raconté que son employé s'était blessé au travail et qu'il ne pouvait donc pas assumer le chantier. Ce petit manège a duré près d'un an. Au bout d'un moment, David a perdu patience et il a mené sa petite enquête : "J'ai réussi à retrouver des clients à lui. Je suis allé les voir, et ils ont donné exactement la même version que moi".

Il existe un groupe Facebook qui rassemble plusieurs dizaines de victimes présumées. Parmi ces clients floués figure notamment un hôtel restaurant. Sur ce cas précis, l'artisan aurait encaissé un acompte pour refaire toute la charpente. Un chantier qu'il n'a jamais commencé. C'est justement en discutant avec les membres du groupe Facebook que David a appris l'existence d'une affaire judiciaire en cours contre cet artisan. Sans attendre, il a déposé plainte en tant que partie civile. Finalement, en juillet, l'artisan a été arrêté, puis directement écroué. Début août 2023, la sentence est tombée.

En 2021, le sexagénaire avait déjà été condamné pour commandes non honorées avec encaissement d'acomptes. Il a écopé cette fois-ci de quatorze mois de prison, dont six avec sursis probatoire et maintien en détention. Il a aussi désormais l'interdiction d'exercer la profession d'ébéniste-menuisier. De son côté, malheureusement, David a été débouté. Il doit maintenant déposer une nouvelle plainte au civil et obtenir un autre j