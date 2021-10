Paris : un réseau de proxénétisme démantelé, sept individus interpellés

Sept personnes soupçonnées d'avoir organisé des "parties finies payantes" à Paris et en région parisienne ont été mises en examen pour "proxénétisme aggravé" et placées sous contrôle judiciaire, a appris vendredi l'AFP de sources policière et judiciaire.

Interpellés puis mis en examen fin septembre, les sept membres du réseau, trois femmes et quatre hommes, agissaient depuis janvier, y compris pendant la période de confinement, dans des appartements, sur des péniches et au sein de clubs libertins, selon une source policière.

Parmi eux, l'organisatrice et son assistante ont été interpellées à bord d'une péniche dans les Hauts-de-Seine, un coorganisateur dans son bar à hôtesses dans le XVIIe arrondissement et un exploitant de club échangiste dans le XVIe arrondissement de la capitale. Près de 60.000 euros et un véhicule ont été également saisis.