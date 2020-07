publié le 03/07/2020 à 18:00

C’est un très gros coup de filet lundi 29 juin au matin pour les enquêteurs de la BRP (Brigade de répression du proxénétisme) dans un dossier qui mêle proxénétisme et exercice illégal de la médecine. Après un an et demi d’enquête faite de longues surveillances, d’écoutes et de filature, les enquêteurs de la PJ Parisienne ont interpellé 14 personnes soupçonnées de proxénétisme aggravé en bande organisée, mais aussi d’exercice illégal de la profession de médecin et de pharmacien.

Ce réseau très structuré organisait des voyages entre l’Amérique du sud (notamment le Pérou) et Paris pour faire venir en France de nouveaux travestis. Ils s’occupaient ensuite de loger leurs victimes, de leur donner un lieu de travail (soit le Bois de Boulogne, soit le quartier de Pigalle).

Surtout, parmi les personnes interpellées, une personne exerçait illégalement et sans détenir aucun diplôme, la profession de médecin et de pharmacien. Cet homme était chargé, selon les enquêteurs, d’opérer les jeunes hommes qui arrivaient en France, de leur implanter de faux seins, et de leur administrer des hormones afin de les rendre plus féminins, mais également de leur faire des injections de botox. Lors de leur coup de filet, les enquêteurs de la BRP ont mis la main sur de grosses sommes d’argent en liquide, mais également sur plusieurs flacons d’hormones.

Sur les 14 interpellés, trois ont été remis en liberté, et 11 sont présentés à un juge d’instruction à Paris.